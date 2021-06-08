Кейт Миддлтон и принц Уильям прислали подарок для дочери Меган и Гарри

На днях супруги принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз. О рождении дочери первой узнала королева Елизавета II. Когда новость узнали герцоги Кембриджские, то поспешили отправить подарок для крохи.
Дочь принца Гарри и Меган Маркл появилась на свет 4 июня. Вероятно, звездные родители сразу сообщили радостную весть британской королеве Елизавете II, которая в одиннадцатый раз стала прабабушкой. Уже через 2 дня Меган и Гарри решили объявить о рождении дочери публике.
Интересно Ведущий Пирс Морган назвал "ироничным" выбор имени для дочери принца Гарри и Меган
Подарок герцогов Кембриджских
Меган Маркл и принц Гарри одними из первых позвонили Елизавете II, а также прислали королеве несколько фотографий Лилибет Дианы. Тогда Кейт Миддлтон и принц Уильям прислали подарок для крохи, но пока неизвестно, что именно супруги подарил Лили.
Добавим, что герцоги Кембриджские, как и другие члены королевской семьи, поздравили супругов в инстаграме: "Мы все рады счастливой новости о рождении малышки Лили. Поздравляем Гарри, Меган и Арчи".
После рождения дочери Гарри и Меган опубликовали заявление: "4 июня мы были благословлены появлением нашей дочери Лили. Она больше, чем мы когда-либо могли себе представить, и мы по-прежнему благодарны за любовь и молитвы, которые мы испытывали со всего мира. Спасибо за вашу неизменную доброту и поддержку в это особое время для нашей семьи". Пока они не делились фотографиями дочери.
Что известно о рождении ребенка Меган и Гарри
- Через 2 дня после родов супруги сообщили публике о том, что стали родителями во второй раз. Сейчас мама с дочкой находятся в своем доме и чувствуют себя хорошо.
- Супруги назвали дочь Лилибет "Лили" Диана Маунтбаттен-Виндзор – в честь королевы, а также покойной матери принца Гарри принцессы Дианы.
- Имя дочери Меган и Гарри вызвало бурные споры в сети и вне ее. В частности, ведущий Пирс Морган назвал такой выбор имени "ироничным" из-за постоянных обвинений пары в сторону монаршей семьи.
- Королевские эксперты утверждают, что Елизавета II недовольна, что ее правнучка будет носить семейное прозвище.