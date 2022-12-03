В вечернем зеленом платье: Кейт Миддлтон ошеломила новым образом в США – фото принцессы

В настоящее время Кейт Миддлтон и принц Уильям находятся с официальным визитом в США. Супруги были на церемонии вручения премии The Earthshot Prize 2022. Принцесса Уэльская ошеломила публику вечерним аутфитом.

Супруги прилетели в Бостон, чтобы провести церемонию награждения климатической премией The Earthshot Prize 2022. Сначала они встретились с американцами у мэрии Бостона, а теперь побывали на торжественном событии.

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Элегантный образ Кейт Миддлтон

Кейт и Уильям позировали на зеленой дорожке, что символично, ведь это климатическая премия. Жена принца Уильяма выбрала для события соответствующий наряд.

Принцесса Уэльская предстала перед камерами в роскошном вечернем платье салатового цвета, которое подчеркнуло фигуру. На талии Кэтрин был широкий пояс, а плечи она обнажила, что придало элегантности и женственности. Издание The Daily Mail сообщает, что это платье принцесса взяла напрокат. Соединила наряд со светлыми туфлями-челноками на каблуке от Gianvito Rossi.

На этот раз Кэтрин завершила аутфит роскошным колье и серьгами с изумрудными камешками. Когда-то это колье принадлежало принцессе Диане, его стоимость оценивается более чем в 15 миллионов долларов. Волосы она уложила в идеальные локоны и забрала назад. А на лице сделала вечерний макияж в коричневых тонах.



Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото с инстаграмма принца и принцессы Уэльских

Предыдущие выходы принцессы Уэльской