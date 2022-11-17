17 ноября принцесса Уэльская приехала в Украинский общественный центр Рединг. Таким образом, она выразила поддержку украинцам в войне и помогла первой леди Елене Зеленской в вопросе психического здоровья народа.

К слову Будущие короли и королевы: кто имеет право на трон в монарших домах Европы

Кейт Миддлтон поддержала украинцев

Принцессе Уэльской рассказали, как центр помогает бежавшим из-за войны украинцам. Он оказывает психологическую поддержку и прилагает усилия, чтобы люди смогли адаптироваться к новым условиям в Великобритании.

Кейт Миддлтон встретили гостеприимно: с паляницей и солью на вышитом полотенце. Она не только пообщалась с волонтерами, но и с детьми, которые приготовили для принцессы рисунки.

Как встретили Кейт Миддлтон: видео

На встречу с коллегами принцесса одела платье от бренда LK Bennett, темно синего цвета и в желтый горошек. Так она еще раз продемонстрировала поддержку Украине. Свой образ Кейт дополнила бежевым пальто и туфлями.

В британской печати отмечают, что Королевский фонд принца и принцессы Уэльских предложил поддержку первой леди Елене Зеленской. Ведь его благотворительный Фонд имеет целью обеспечить поддержку психологического здоровья украинским беженцам.

Напомним, Зеленская встретилась с Кейт Миддлтон после смерти Елизаветы II. Она рассказывала, что это был теплый и приятный разговор.