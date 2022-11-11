Перед приближением рождественских праздников Кейт Миддлтон продолжает активно работать. Она посетила детский центр Colham Manor в Лондоне в качестве заместителя Альянса по охране психического здоровья матерей (MMHA).
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Повседневный look Кейт Миддлтон
Для этого рабочего визита Кейт выбрала темно-зеленое вязаное платье с длинными рукавами. Стоимость такого наряда составляет 60 долларов, что составляет примерно 2200 гривен. Изящную талию жены принца Уильяма подчеркнул широкий пояс. Соединила платье с туфлями-челноками на каблуке, а поверх нее надела черное приталенное пальто.
Длинные роскошные волосы принцесса уложила в легкие локоны, а на лице сделала легкий макияж с черными стрелками на веках и безымянной помадой на губах.
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Предыдущие выходы принцессы Уэльской
- Принц и принцесса Уэльские посещали Олимпийский парк имени королевы Елизаветы II. Элегантный образ Кейт Миддлтон активно обсуждали в сети – через ее жакет Chanel, которому более 25 лет.
- В начале октября Кейт и Уильям впервые после получения новых титулов приехали в Северную Ирландию. Они посетили организации, поддерживающие людей из разных общественных групп. Тогда свой осенний аутфит Кейт дополнила длинным прямым пальто от любимого бренда Alexander McQueen и туфлями-челноками от Gianvito Rossi в тон к пальто.
- Кейт Миддлтон очаровала элегантным образом во время визита в родильное отделение Королевской больницы округа Суррей в Гилфорде. Она предстала перед публикой в горчичном платье.