Перед приближением рождественских праздников Кейт Миддлтон продолжает активно работать. Она посетила детский центр Colham Manor в Лондоне в качестве заместителя Альянса по охране психического здоровья матерей (MMHA).

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Повседневный look Кейт Миддлтон

Для этого рабочего визита Кейт выбрала темно-зеленое вязаное платье с длинными рукавами. Стоимость такого наряда составляет 60 долларов, что составляет примерно 2200 гривен. Изящную талию жены принца Уильяма подчеркнул широкий пояс. Соединила платье с туфлями-челноками на каблуке, а поверх нее надела черное приталенное пальто.

Длинные роскошные волосы принцесса уложила в легкие локоны, а на лице сделала легкий макияж с черными стрелками на веках и безымянной помадой на губах.

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Предыдущие выходы принцессы Уэльской