Пока Чарльз III встречается с Еленой Зеленской в Лондоне, его старший сын с супругой отправился в рабочую поездку в США. Это шанс для Уильяма продемонстрировать, как он справляется с обязанностями в статусе принца Уэльского. Такой титул достался ему после смерти бабушки Елизаветы II.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в США

Сотни людей собрались у мэрии Бостона, чтобы увидеть членов монаршей семьи. Даже плохая погода не помешала. В Бостоне принц Уэльский проведет церемонию вручения климатической премии The Earthshot Prize. Впервые Уильям вручал эту премию в прошлом году.

Отметим, премию учредили благодаря речи Джона Кеннеди о "лунном выстреле" в 1962 году, когда он поручил продвигаться вперед в исследовании космоса. В этом году церемонию вручения проведут именно в Бостоне, поскольку Кеннеди трижды являлся мэром города. Также в этом городе много университетов, исследовательских центров, стартапов, о которых знает весь мир.

На события королевские супруги сопровождали действующий мэр Бостона – Мишель Ру. Вместе они приступили к празднованию Earthshot – включили зеленую подсветку здания мэрии и других достопримечательностей города.

Как и президент Кеннеди, Кэтрин и я твердо верим, что мы все имеем силы достичь больших вещей, и что люди обладают способностью управлять, внедрять инновации и решать проблемы. Мы рады провести следующие несколько дней здесь, чтобы узнать об инновационных способах, которыми жители Массачусетса борются с изменением климата,

– сказал Уильям в речи.

Элегантные аутфиты Кейт Миддлтон

На встречу с американцами у мэрии Бостона Кейт Миддлтон приехала в элегантном изумрудном пальто, под которыми было черное платье в клетку. Соединила наряды с обувью на каблуке. Среди аксессуаров образ довершили маленькая изумрудная сумочка, серьги с жемчужинами. Волосы уложили ровно, а на лице сделали фирменный макияж с черными стрелками на веках.

Принц и принцесса Уэльски также посетили баскетбольную игру. На ней Кэтрин появилась в черных классических брюках и синем пиджаке. Из обуви на ней были черные туфли-лодочки. На шее красовалась лаконичная цепочка. Длинные роскошные волосы она уложила в локоны, на лице был повседневный макияж.



Кейт Миддлтон и принц Уильям в США / Фото с инстаграмма королевской семьи