Покрасила волосы и обрезала челку-шторку: Кейт Миддлтон сменила имидж

С наступлением осени Кейт Миддлтон продемонстрировала новую прическу. Она не стала кардинально менять имидж, но подстригла челку и покрасила волосы. Для этого она выбрала более темный оттенок, чем всегда.

По словам стилисток из причесок, внешний вид принцессы Уэльской, который постоянно развивается, является признаком того, что она стремится следовать тенденциям и меняться в ногу со временем, поскольку и сама королевская семья развивается.

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Кейт Миддлтон сменила имидж

В новом образе принцесса Уэльская посетила тюрьму HMP High Down в Англии. Она надела темно-синий брючный костюм, который состоит из пиджака и брюк, от бренда Alexander McQueen. Его она объединила с молочной футболкой. Кроме того, Кейт подобрала замшевые туфли-лодочки от Gianvito Rossi в тон к костюму.

В то же время, самой интересной деталью образа оказалась прическа принцессы Уэльской. Стилистка Лиза Тэлбот в комментарии для издания Daily Mail отметила, что, вероятно, Кейт Миддлтон не только покрасила волосы и обрезала челку-шторку, но и нарастила волосы. По словам эксперта, она сделала это для того, чтобы придать объем и густоту.

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