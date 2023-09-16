По словам стилисток из причесок, внешний вид принцессы Уэльской, который постоянно развивается, является признаком того, что она стремится следовать тенденциям и меняться в ногу со временем, поскольку и сама королевская семья развивается.
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Кейт Миддлтон сменила имидж
В новом образе принцесса Уэльская посетила тюрьму HMP High Down в Англии. Она надела темно-синий брючный костюм, который состоит из пиджака и брюк, от бренда Alexander McQueen. Его она объединила с молочной футболкой. Кроме того, Кейт подобрала замшевые туфли-лодочки от Gianvito Rossi в тон к костюму.
В то же время, самой интересной деталью образа оказалась прическа принцессы Уэльской. Стилистка Лиза Тэлбот в комментарии для издания Daily Mail отметила, что, вероятно, Кейт Миддлтон не только покрасила волосы и обрезала челку-шторку, но и нарастила волосы. По словам эксперта, она сделала это для того, чтобы придать объем и густоту.
Звезды, которые также изменили имидж
- Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк шокировала фанатов переменами в имидже. Звезда выбрала трендовую покраску. Она стала брюнеткой и одновременно оставила передние пряди волос светлыми. Поклонники и звездные коллеги сказали, что Леси так очень подобает.
- Андрей Хветкевич, которого все помнят из шоу "Холостячка-2", поэкспериментировал с цветом волос. Он перекрасил свои черные волосы в платиновый блонд.
- Блогер Александр Волошин также отважился на смену прически. Раньше у него была стрижка в стиле кроп – выбритые волосы по бокам и длинная челка, окрашенная в белый цвет. Теперь блоггер решил состричь челку. Что интересно, он сделал это своими руками.
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