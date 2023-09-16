По словам стилисток из причесок, внешний вид принцессы Уэльской, который постоянно развивается, является признаком того, что она стремится следовать тенденциям и меняться в ногу со временем, поскольку и сама королевская семья развивается.

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Кейт Миддлтон сменила имидж

В новом образе принцесса Уэльская посетила тюрьму HMP High Down в Англии. Она надела темно-синий брючный костюм, который состоит из пиджака и брюк, от бренда Alexander McQueen. Его она объединила с молочной футболкой. Кроме того, Кейт подобрала замшевые туфли-лодочки от Gianvito Rossi в тон к костюму.

В то же время, самой интересной деталью образа оказалась прическа принцессы Уэльской. Стилистка Лиза Тэлбот в комментарии для издания Daily Mail отметила, что, вероятно, Кейт Миддлтон не только покрасила волосы и обрезала челку-шторку, но и нарастила волосы. По словам эксперта, она сделала это для того, чтобы придать объем и густоту.

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