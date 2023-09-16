За словами стилісток із зачісок, зовнішній вигляд принцеси Уельської, який постійно розвивається, є ознакою того, що вона прагне слідувати тенденціям і змінюватися в ногу з часом, оскільки й сама королівська родина розвивається.

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Кейт Міддлтон змінила імідж

У новому образі принцеса Уельська завітала до в'язниці HMP High Down в Англії. Вона одягнула темно-синій штанний костюм, який складається з піджака та штанів, від бренду Alexander McQueen. Його вона поєднала з молочною футболкою. Крім того, Кейт підібрала замшеві туфлі-човники від Gianvito Rossi в тон до костюма.

Водночас найцікавішою деталлю образа виявилась зачіска принцеси Уельської. Стилістка Ліза Телбот в коментарі для видання Daily Mail зауважила, що, ймовірно, Кейт Міддлтон не лише пофарбувала волосся й обрізала чубчик-шторку, але й наростила волосся. За словами експертки, вона зробила це для того, щоб додати об'єм та густоту.

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