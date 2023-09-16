За словами стилісток із зачісок, зовнішній вигляд принцеси Уельської, який постійно розвивається, є ознакою того, що вона прагне слідувати тенденціям і змінюватися в ногу з часом, оскільки й сама королівська родина розвивається.
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Кейт Міддлтон змінила імідж
У новому образі принцеса Уельська завітала до в'язниці HMP High Down в Англії. Вона одягнула темно-синій штанний костюм, який складається з піджака та штанів, від бренду Alexander McQueen. Його вона поєднала з молочною футболкою. Крім того, Кейт підібрала замшеві туфлі-човники від Gianvito Rossi в тон до костюма.
Водночас найцікавішою деталлю образа виявилась зачіска принцеси Уельської. Стилістка Ліза Телбот в коментарі для видання Daily Mail зауважила, що, ймовірно, Кейт Міддлтон не лише пофарбувала волосся й обрізала чубчик-шторку, але й наростила волосся. За словами експертки, вона зробила це для того, щоб додати об'єм та густоту.
Зірки, які також змінили імідж
- Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк шокувала фанатів змінами в іміджі. Зірка обрала трендове фарбування. Вона стала брюнеткою та водночас залишила передні пасма волосся світлими. Шанувальники й зіркові колеги зауважили, що Лесі так дуже личить.
- Андрій Хветкевич, якого всі пам'ятають з шоу "Холостячка-2", поекспериментував з кольором волосся. Він перефарбував своє чорняве волосся в платиновий блонд.
- Блогер Олександр Волошин також наважився на зміну зачіски. Раніше в нього була стрижка у стилі кроп – виголене волосся по боках та довгий чуб, пофарбований у білий колір. Тепер блогер вирішив зістригти чубчик. Що цікаво, він зробив це власноруч.
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