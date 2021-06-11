Кейт Миддлтон впервые публично прокомментировала рождение дочери принца Гарри

Кейт Миддлтон в пятницу, 11 июня, встретилась с первой леди США Джилл Байден. Во время общения с журналистами герцогиня Кембриджская впервые отреагировала на рождение дочери принца Гарри и Меган. Она сказала, что не может дождаться встречи с Лилибет.

Ровно неделю назад принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз – у них родилась дочь Лилибет. На встрече с первой леди США с публичным комментарием относительно крохи выступила Кейт Миддлтон.

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Кейт Миддлтон о дочери принца Гарри

Герцогиня Кембриджская как раз отвечала на вопросы журналистов. Она призналась, что с нетерпением ждет встречи с Лилибет.

Я желаю ей всего наилучшего. С нетерпением жду возможности ее увидеть. Мы еще ее не видели, надеемся, что вскоре у нас будет возможность познакомиться с ней. Не могу дождаться встречи с ней,

– рассказала Кэтрин.

Кейт Миддлтон с большим восторгом говорила о дочери Меган и Гарри. Она также отметила, что еще не общалась с Лилибет и ее родителями по видеосвязи.

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