В лаймовом платье за 550 долларов: Кейт Миддлтон ошеломила безупречным образом на Уимблдоне
Источник:принц и принцесса Уэльские
Принцесса Уэльская пришла на женский финал Уимблдона. Она появилась перед публикой в длинном лаймовом платье.
На Уимблдоне состоялся финальный теннисный матч между Маркетой Вондроушовой из Чехии и Унс Джабир из Туниса. Жена принца Уильяма является Всеанглийским клубом большого тенниса и крокета: она вручает трофеи после матчей. Потому не пропустила финальный женский поединок.
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Новый образ Кейт Миддлтон
Принцесса Уэльская очаровала публику очередным безупречным образом. Она предстала перед камерами в платье длины меди лаймового цвета. Верх напоминал твидовый жакет, а низ – плиссированную юбку. Тонкую талию подчеркнул небольшой ремешок. Новый наряд от бренда Self Portrait стоил Кэтрин 550 долларов.
Кейт Миддлтон дополнила платье бежевыми замшевыми туфлями на каблуке и сумочкой в таком же стиле. Принцесса украсила уши жемчужными серьгами в форме цветка.
Для удобства невестка короля собрала часть волос сзади, а остальные локони распустила. Она завершила образ макияжа с акцентом на глазах.
Кейт Миддлтон на Уимблдоне: видео
Последние образы Кэтрин
- В пятницу принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе с детьми посетили авиашоу. Принцесса Уэльская для семейного выхода выбрала синие брюки и бежевый блейзер в полоску.
- 6 июля состоялся благотворительный матч по поло Out-Sourcing Inc. 2023 г., где участие принял принц Уильям. Кейт Миддлтон поддержала мужчину. Она предстала в расслабленном образе – нежно-голубом платье.
- На вторую коронацию Чарльза III в Шотландии Кейт Миддлтон одела насыщенно-синее пальто-платье. Она почтила память Елизаветы II, представ в ее жемчужном колье.