Кейт Миддлтон и принц Уильям вышли в свет и взяли с собой детей – принца Джорджа и Луи, принцессу Шарлотту. Они посетили авиасалон Air Tattoo в RAF Fairfield.
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Семейный выход королевской семьи
Принц и принцесса Уэльски с детьми посетили авиашоу. В первую очередь они посмотрели на транспортный самолет С-17. К слову, именно им перевозили гроб Елизаветы II из Эдинбурга в Лондон. Также осмотрели разные старинные самолеты. Кейт Миддлтон с 2015 года является покровительницей Air Cadet, поэтому пообщалась с кадетами и пожала им руки.
Принцесса Уэльская для семейного выхода предстала в сдержанном образе – синих прямых брюках и белой блузке, соединившейся с бежевым блейзером в полоску от Blaze Milano. Она распустила прямые волосы и завершила аутфит золотыми серьгами.
Принцесса Шарлотта надела полосатое платье и белый кардиган этажа, а ее старший брат Джордж – рубашку-поло и джинсы. Принц Луи надел рубашку и блузку этажа, а также шорты.
- Добавим, 6 июля состоялся благотворительный матч по поло Out-Sourcing Inc. 2023 г., где участие принял принц Уильям. Кейт Миддлтон поддержала мужчину. Она предстала в расслабленном образе – нежно-голубом платье.
- Дети принца и принцессы Уэльских уже ушли на каникулы. Скорее всего семья отправится на отдых в Норфолке.