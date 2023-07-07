6 июля состоялся традиционный благотворительный матч по поло Out-Sourcing Inc. 2023. Он проходит ежегодно для поддержки организаций и проектов королевских супругов. Турнир прошел в клубе Guards Polo Club, недалеко от Виндзора.
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Образ Кейт Миддлтон
Принц Уильям принял участие в турнире, пока принцесса Уэльская поддерживала мужа на поле.
Кейт Миддлтон для события подобрала легкий летний образ – небесно-голубое платье с белым принтом от бренда Beulah London. Ее наряды дополнили слингбеки и квадратная сумка Mulberry на цепочке.
Кэтрин акцентировала и на аксессуарах – браслете и большими серьгами-кольцами. Она распустила волосы и сделала повседневный макияж.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма королевской семьи
Предыдущие аутфиты принцессы Уэльской
- На вторую коронацию Чарльза III в Шотландии Кейт Миддлтон одела насыщенно-синее пальто-платье. Она почтила память Елизаветы II, представ в ее жемчужном колье.
- Папарацци подловили принцессу Кэтрин и на Уимблдонском теннисном турнире. Она предстала в мятном блейзере и стильной юбке-плиссе.
- Также принцесса Уэльская представала в стильных летних образах: синее платье с гороховым принтом и розовым платьем на пуговицах.