6 июля состоялся традиционный благотворительный матч по поло Out-Sourcing Inc. 2023. Он проходит ежегодно для поддержки организаций и проектов королевских супругов. Турнир прошел в клубе Guards Polo Club, недалеко от Виндзора.

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Образ Кейт Миддлтон

Принц Уильям принял участие в турнире, пока принцесса Уэльская поддерживала мужа на поле.

Кейт Миддлтон для события подобрала легкий летний образ – небесно-голубое платье с белым принтом от бренда Beulah London. Ее наряды дополнили слингбеки и квадратная сумка Mulberry на цепочке.

Кэтрин акцентировала и на аксессуарах – браслете и большими серьгами-кольцами. Она распустила волосы и сделала повседневный макияж.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма королевской семьи

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