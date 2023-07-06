5 июля в Эдинбурге прошла вторая коронация Чарльза III и Камилла. Монаршие супруги одели торжественные наряды и мантии Ордена Чертополоха – в подобных одеждах был и принц Уэльский.

Смотрите также Брат Кейт Миддлтон впервые станет отцом: трогательные фото

Образ Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская встала в роскошном наряде. Она одела платье-пальто синего цвета на пуговицах от Catherine Walker – одного из любимых брендов.

Образ Кейт Миддлтон дополнили туфли на высоком каблуке в тон и эффектную шляпку. Кэтрин собрала волосы в низкий аккуратный пучок и сделала макияж.

Аксессуары сыграли важную роль в образе принцессы – она завершила аутфит жемчужным браслетом, серьгами и колье. Это жемчужное колье принадлежало усопшей Елизавете II, также его носила принцесса Диана. Кейт Миддлтон одевала это колье в память о королеве на ее похороны.

Заметим, в мае на официальной коронации Чарльза III Кейт Миддлтон появилась в элегантном платье цвета слоновой кости от Alexander McQueen. Эта одежда была из шелкового крепа с вышитыми розами, нарциссом и трилистником, что символизировало мифическое существо Британии.

Какова была коронация Чарльза III в Эдинбурге