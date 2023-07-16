На Уимблдоне состоялся финальный теннисный матч между Маркетой Вондроушовой из Чехии и Унс Джабир из Туниса. Жена принца Уильяма является Всеанглийским клубом большого тенниса и крокета: она вручает трофеи после матчей. Потому не пропустила финальный женский поединок.

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Новый образ Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская очаровала публику очередным безупречным образом. Она предстала перед камерами в платье длины меди лаймового цвета. Верх напоминал твидовый жакет, а низ – плиссированную юбку. Тонкую талию подчеркнул небольшой ремешок. Новый наряд от бренда Self Portrait стоил Кэтрин 550 долларов.

Кейт Миддлтон дополнила платье бежевыми замшевыми туфлями на каблуке и сумочкой в таком же стиле. Принцесса украсила уши жемчужными серьгами в форме цветка.

Для удобства невестка короля собрала часть волос сзади, а остальные локони распустила. Она завершила образ макияжа с акцентом на глазах.

Кейт Миддлтон на Уимблдоне: видео

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