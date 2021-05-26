Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили университет, в котором закрутили роман

Во время тура по Шотландии королевская чета посетила Сент-Эндрюсский университет. Там принц Уильям познакомился с Кейт Миддлтон и закрутил с ней роман, который перерос в крепкий брак.

Впервые за последние 20 лет герцоги Кембриджские вернулись в город, где прошла их юность – Сент-Эндрюс, что на востоке Шотландии. Сначала Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в соревнованиях по наземному яхтингу на пляже West Sands, а затем посетили Сент-Эндрюсский университет, в котором влюбились друг в друга.

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Под дождем супруги прогулялись по роскошной территории вуза, обмениваясь теплыми воспоминаниями. Они успели пообщаться с преподавателями, студентами и посадить дерево, которое будет напоминать будущим поколениям о знаменитых выпускниках. Улыбки не сходили с лиц Кейт Миддлтон и принца Уильяма и тогда, когда они прибыли в рыбацкий поселок Питтенвим.

"Через 20 лет прекрасно вернуться в Сент-Эндрюс, чтобы увидеть фантастические проекты, которые поддерживают физическое и психическое здоровье молодых людей", – говорится в новой заметке герцогов Кембриджских.

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Для появления в Сент-Эндрюсском университете Кейт Миддлтон выбрала стильный повседневный образ. Она надела полосатый джемпер из кашемира от бренда Erdem, удлиненный черный жакет с белыми пуговицами от Holland Cooper и классические брюки. Официальный аутфит жена принца Уильяма довершила белыми кроссовками от экологического бренда Veja, поклонницей которого является и Меган Маркл.



Кейт Миддлтон и принц Уильям в Шотландии / Фото Getty Images

Тур принца Уильяма и Кейт Миддлтон по Шотландии: