Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли на хозяйство семьи Стюарта и Клэр Чепмен, которые состоят в организации, что помогает сельскому хозяйству в период пандемии коронавируса. Герцоги Кембриджские много общались как с супругами, так и с их детьми.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям на ферме

Королевская чета обсудила со Стюартом и Клэр их проблемы. В частности, семье трудно совмещать обучение детей и труд на ферме, ведь он занимает немало времени.

Во время прогулки по хозяйству пара интересовалась овечками и техникой, которая есть у семьи фермеров. Кейт даже села за руль трактора.

Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли на ферму в соответствующей одежде. Герцогиня Кембриджская выбрала стильный джемпер из овечьей шерсти с принтом и синие джинсы. Сверху она накинула куртку цвета хаки. Такой наряд она соединила с высокими коричневыми сапогами от любимой фирмы Penelope Chilvers. Аутфит Кэтрин дополняли лаконичные серьги.

Принц Уильям предстал в похожем образе. Он также примерил синие брюки, свитер в тон и куртку цвета хаки.

Выходы герцогов Кембриджских