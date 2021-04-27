Кейт Міддлтон та принц Вільям прибули на господарство сім'ї Стюарта та Клер Чепмен, які є в організації, що допомагає сільському господарству в період пандемії коронавірусу. Герцоги Кембриджські багато спілкувалися як з подружжям, так і з їхніми дітьми.

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Кейт Міддлтон і принц Вільям на фермі

Королівське подружжя обговорило зі Стюартом та Клер їхні проблеми. Зокрема, родині важко поєднувати навчання дітей та працю на фермі, адже вона займає чимало часу.

Під час прогулянки господарством пара цікавилась овечками та технікою, яка є в сім'ї фермерів. Кейт навіть сіла за кермо трактора.

Кейт Міддлтон та принц Вільям прибули на ферму у відповідному одязі. Герцогиня Кембриджська обрала стильний джемпер з овечої шерсті з принтом і сині джинси. Зверху вона накинула куртку кольору хакі. Таке вбрання вона поєднала із високими коричневими чоботами від улюбленої фірми Penelope Chilvers. Аутфіт Кетрін доповнювали лаконічні сережки.

Принц Вільям постав у схожому образі. Він також приміряв сині штани, светр у тон та куртку кольору хакі.

Виходи герцогів Кембриджських