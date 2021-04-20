Сразу после похорон принца Филиппа в субботу, 17 апреля, герцоги Кембриджские покинули Виндзорский замок и вернулись в свою резиденцию в Лондоне. В понедельник, 19 апреля, Кейт Миддлтон вышла за пределы Кенсингтонского дворца и отправилась на шопинг. Компанию ей составили двое детей – 7-летний принц Джордж и 5-летняя принцесса Шарлотта.

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Несмотря на то, что у старших членов королевской семьи есть личные помощники, жена принца Уильяма не открещивается от простой жизни и часто ездит за покупками самостоятельно. Ее не впервые видят в супермаркете с детьми, однако этот семейный выход стал особенным. Очевидцы заметили, что Джорджу и Шарлотте выделили собственный бюджет, которого они придерживались, выбирая себе вещи. Они расплачивались за покупки своими карманными деньгами.

"Это просто хорошо воспитанные дети и нормальные родители, которые пытаются поступать правильно, и это прекрасно", – говорится в источнике.

Отметим, к воспитанию детей королевские супруги Кейт Миддлтон и принц Уильям относятся очень ответственно, однако не отказывают им в обычных детских утехах. На Пасху семья "оторвалась на полную". Родители устроили Джорджу, Шарлотте и Луи охоту за пасхальными яйцами и приготовили с ними большой шоколадный торт.