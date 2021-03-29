Дети герцогов Кембриджских готовятся к пасхальным каникулам. Вероятно, что Кейт Миддлтон и принц Уильям проведут это время вместе с Джорджем, Луи и Шарлоттой в Норфолке.

Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон принц Джордж и принцесса Шарлотта учатся в школе Thomas's Battersea. Скоро у них начнутся каникулы перед Пасхой, поэтому королевская семья готовится к отдыху.

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Как проведет каникулы семья

Журналисты предполагают, что герцоги Кембриджские отправятся вместе с детьми в имение Анмер-голл, что в Норфолке. Там они пробыли период изоляции и локдауна. Пасхальные каникулы будут длится до 20 апреля, поэтому семья сможет вдоволь отдохнуть, а родители – насладиться временем с детьми.

Отметим, что до каникул принц Уильям и Кейт Миддлтон находились в Кенсингтонском дворце. Поскольку дети герцогов должны были заниматься, супруги решили покинуть Норфолк и быть ближе к школе детей.

Стоит добавить, недавно младшая сестра Кейт Миддлтон стала мамой во второй раз. Она родила второго ребенка в понедельник, 15 марта. С мужем Джеймсом Мэттьюзом пара стала родителями дочери, которую назвали Грейс Элизабет Джейн. Малышка родилась с весом 2,7 килограмма.

По информации инсайдеров, как мама Пиппа Миддлтон, так и новорожденная Грейс Элизабет Джейн чувствуют себя хорошо. Поскольку сейчас в Великобритании можно встречаться семьям на свежем воздухе, то не исключено, что герцоги Кембриджские посетят Пиппу Миддлтон и ее новорожденную дочь.