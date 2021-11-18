Частный ужин в Лондоне организовала София Блант, жена музыканта Джеймса Бланта. Мероприятие было посвящено выпуску веганских и экологически чистых кроссовок Loci, в поддержку Blue Marine Foundation.

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Образы принцесс Йоркских

Принцесса Беатрис на мероприятие надела черную кофточку и элегантный жакет. Образ довершали атласная светло-коричневая юбка и замшевые туфли-лодочки на высоком каблуке.

Внучка королевы собрала волосы сзади и заколола их булавкой. Черными стрелками и блеском для губ Беатрис подчеркнула черты лица.



Принцессы Йоркские / Фото Getty Images

Принцесса Евгения выбрала total black аутфит. Она предстала в черном платье длины миди на молнии, которую слегка расстегнула. Королевская наследница соединила наряды с ботинками на невысоких каблуках в тон.

Евгения распустила волосы и уложила их локонами. Она также сделала легкий макияж, которым подчеркнула естественную красоту.

Отметим, в последний раз сестры Беатрис и Евгения вместе выходили в свет на королевской свадьбе крестного сына принцессы Дианы. Тогда принцессы йоркские появились на публике вместе с супругами. Тогда как на этот раз Беатрис сопровождал Эдоардо Мапелли Моцци, а Евгения была без возлюбленного.