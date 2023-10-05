Она вместе с детьми рисовала и делала поделки. Раньше принц Уильям тоже посещал украинских беженцев и даже делал с ними селфи.

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Кейт Миддлтон посетила украинских беженцев

Теперь гостьей Центра для беженцев из Украины стала его жена. Там принцесса Уэльская пообщалась с украинскими семьями, которые нашли убежище в Великобритании.


Кейт пообщалась с беженцами / Фото с инстаграммы принца и принцессы Уэльских

Она также поиграла с украинскими детьми. В частности, Кейт помогла им создать поделки из бумаги, красок, а затем надела такую ленту в цветах украинского флага на жилет.


Кейт Миддлтон играла с детьми / Фото с инстаграммы принца и принцессы Уэльских

Кейт оставила отпечаток руки и написала послание

Миддлтон присоединилась к созданию картины и оставила на ней отпечаток своей руки в сине-желтом цвете. После этого она получила в подарок от детей особый букет цветов украинского флага и их рисунки.


Кейт пообщалась с беженцами / Фото с инстаграммы принца и принцессы Уэльских

Также принцесса помогла упаковывать посылки с едой и одеждой, которые передадут в Украину семьям, непосредственно пострадавшим от войны. На коробке она написала глубокое послание украинцам.

Для события Кейт выбрала стильный и лаконичный образ – серые брюки и серую вязаную жилетку, под которой находилась белая блузка. Ее волосы были распущены, а образ дополнен украшениями.


Кейт Миддлтон в Центре беженцев / Фото из инстаграммы принца и принцессы Уэльских

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