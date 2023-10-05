Она вместе с детьми рисовала и делала поделки. Раньше принц Уильям тоже посещал украинских беженцев и даже делал с ними селфи.

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Кейт Миддлтон посетила украинских беженцев

Теперь гостьей Центра для беженцев из Украины стала его жена. Там принцесса Уэльская пообщалась с украинскими семьями, которые нашли убежище в Великобритании.