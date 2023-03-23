Из Жешува 40-летний принц Уильям отправился в центр в Варшаве, где приняли 300 украинских женщин и детей. Там он пообщался волонтерами и сбежавшими от войны людьми, и даже сыграл партию в настольный теннис. Встреча пришла тепло, хотя и за его спиной постоянно караулили охранники.

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Принц Уильям в центре для беженцев в Варшаве / Фото из инстаграма Уэльских

В инстаграме королевской семьи рассказали, что в центре в Варшаве украинцы получают бесплатное двухразовое питание, уроки польского языка, психологическую поддержку и помощь с трудоустройством. Для них даже открыли бесплатный магазин с одеждой и средствами гигиены. Уильям расплылся в комплиментах к польскому народу, а в комментариях восхитились им самим – преданностью и служению людям.

Приветливая община и волонтеры делают так много, чтобы помочь нуждающимся. Понятно, как 300 украинских женщин и детей, находящиеся здесь, могут быть такими положительными, пережив такие трудности. Благодаря щедрости поляков, людям, бежавшим от войны в Украине, удалось найти убежище в Польше,

– говорится в публикации.

В аккаунте Уэльских даже рассказали историю украинки Натальи, дом которой был в оккупации на Черниговщине. Вернуться туда она не может из-за регулярных обстрелов.

Беженка Наталья с принцем Уильямом / Фото из инстаграма Уэльских

Принц Уильям в центре для беженцев в Варшаве / Фото из инстаграма Уэльских

Принц Уильям в центре для беженцев в Варшаве / Фото из инстаграма Уэльских