Из Жешува 40-летний принц Уильям отправился в центр в Варшаве, где приняли 300 украинских женщин и детей. Там он пообщался волонтерами и сбежавшими от войны людьми, и даже сыграл партию в настольный теннис. Встреча пришла тепло, хотя и за его спиной постоянно караулили охранники.
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Принц Уильям в центре для беженцев в Варшаве / Фото из инстаграма Уэльских
В инстаграме королевской семьи рассказали, что в центре в Варшаве украинцы получают бесплатное двухразовое питание, уроки польского языка, психологическую поддержку и помощь с трудоустройством. Для них даже открыли бесплатный магазин с одеждой и средствами гигиены. Уильям расплылся в комплиментах к польскому народу, а в комментариях восхитились им самим – преданностью и служению людям.
Приветливая община и волонтеры делают так много, чтобы помочь нуждающимся. Понятно, как 300 украинских женщин и детей, находящиеся здесь, могут быть такими положительными, пережив такие трудности. Благодаря щедрости поляков, людям, бежавшим от войны в Украине, удалось найти убежище в Польше,
– говорится в публикации.
В аккаунте Уэльских даже рассказали историю украинки Натальи, дом которой был в оккупации на Черниговщине. Вернуться туда она не может из-за регулярных обстрелов.
Беженка Наталья с принцем Уильямом / Фото из инстаграма Уэльских
Принц Уильям в центре для беженцев в Варшаве / Фото из инстаграма Уэльских
Принц Уильям в центре для беженцев в Варшаве / Фото из инстаграма Уэльских
- Напомним, ранее жена Уильяма Кейт Миддлтон виделась с ирландскими военными, тренирующими бойцов ВСУ. На полигон она приехала утром 8 марта, да еще в камуфляже.
- До того на обучение бойцов ВСУ приезжал король Чарльз ІІІ. На тренировочной базе в городе Уилтшир он пожал руки украинским солдатам и выглядел "особо участливо".