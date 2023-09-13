Видео с принцем Гарри растрогало сеть. Он является основателем соревнований "Игры непокоренных", которые проходят в Дюссельдорфе (Германия).
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Герцог Сассекский встретился с украинцами. Принц Гарри подошел к членам команды Украины и пожал им руки. Он также пообщался и сделал несколько фотографий с болельщиками.
В сеть попало видео, на котором Гарри встал на одно колено рядом с украинским воином, потерявший две ноги на войне, защищая страну.
"Игры непокоренных" принц Гарри посетил вместе со своей женой. В сети появилось фото, где Меган Маркл держит за руку украинскую военную, парамедикиню Юлию "Тайру" Паевскую. На церемонии открытия он также обратился к украинской защитнице.
Хочу воспользоваться возможностью отметить сборную Украины и, в частности, одного особого человека – "Тайру". Думаю, я никогда не встречал более смелого и стойкого человека, чем вы. Вы воплощаете настоящий дух Украины и Непокоренных. Я рад вас видеть и чувствовать вашу энергию лично, ведь нам вас не хватало в прошлом году,
– сказал Гарри.
Принц Гарри и Меган Маркл встретились с "Тайрой" / Фото из инстаграммы соревнований
Как сообщает "Суспільне", "Тайра" должна была дебютировать на этих соревнованиях еще в 2022 году, но за месяц до турнира она попала в российский плен. Ее освободили в июне того года, поэтому уже в 2023 году Юлия снова стала частью сборной Украины.