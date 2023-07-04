В мятном блейзере и на каблуках: Кейт Миддлтон очаровала образом на турнире Уимблдон

Принцесса Уэльская посетила Уимблдонский теннисный турнир. Кейт Миддлтон для мероприятия выбрала элегантный вид – мятный блейзер и трендовое платье-плиссе.

Недавно Кейт в майке и мини-юбке встретилась с чемпионом Уимблдона Роджером Федерером. Они вместе сыграли в теннис.

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Теперь Миддлтон приехала на теннисный чемпионат, где ее "поймали" фотографы. 41-летняя принцесса выглядела элегантно.



Кейт Миддлтон на Уимблдоне / Фото с инстаграммы турнира

Для события Кейт выбрала нежный мятный жакет от Balmain, стоимостью 2479 долларов, который надела поверх топа. На низ принцесса выбрала белое платье-плиссе.

А дополнила образ она белыми туфлями-челноками на каблуке, сумкой Mulberry и золотыми серьгами Shyla с жемчужными подвесками.

Кейт также имела распущенные волосы и легкий дневной макияж.

На события был и чемпион Роджер Федерер. Напомним, что он – друг семьи Уэльских. В сети показали видео, как он подошел к Кейт поздороваться.

Напомним, что принцесса Уэльская с 2016 года является покровительницей Всеанглийского клуба лаун-тенниса.

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