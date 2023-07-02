Финансовые отчеты британской королевской семьи показывают, что принц Уильям получил рекордный доход. Он превысил прошлогодний миллион фунтов стерлингов.

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Последняя годовая зарплата принца Уэльского составляла шесть миллионов фунтов стерлингов (7,5 миллиона долларов). В то же время в следующем году она может вырасти до 20 миллионов фунтов стерлингов (25 миллионов долларов).

Ведь принц Уильям унаследовал титул герцога Корнуольского после того, как скончалась его бабушка, покойная королева Елизавета II. Теперь он имеет право на свою ежегодную сверхприбыль.

Объяснение! Корнуольское герцогство – это частное владение, которое основал король Эдуард III в 1337 году. Таким образом, он хотел обеспечить независимость его сыну. Принц Уильям стал 25-м монархом, унаследовавшим земельные владения.

В этом году герцогство получило рекордную прибыль в 24 миллиона фунтов стерлингов. Сейчас Уильям, проведший около шести месяцев как герцог Корнуольский и принц Уэльский, имеет право на 12 миллионов.

Добавим, что отчет о доходе появился только сейчас. Несколько месяцев Уильяма критиковали за то, что он не опубликовал его в первый год пребывания в должности наследника престола. Ведь Чарльз, будучи принцем Уэльским, ежегодно выпускал отдельный обзор, в котором подробно описывал доходы и расходы денег герцогства. На это дворец заявил, что прошлый год был переходным после смерти покойной королевы.

К слову, официальная коронация Чарльза ІІІ состоялась 6 мая 2023 года. На нее было израсходована рекордная сумма – 250 миллионов фунтов стерлингов. Для сравнения, церемония для королевы Елизаветы II стоила 1,57 миллиона фунтов стерлингов, что сегодня эквивалентно 46 миллионам фунтов стерлингов.