Недавно Кейт в майке и мини-юбке встретилась с чемпионом Уимблдона Роджером Федерером. Они вместе сыграли в теннис.
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Теперь Миддлтон приехала на теннисный чемпионат, где ее "поймали" фотографы. 41-летняя принцесса выглядела элегантно.
Кейт Миддлтон на Уимблдоне / Фото с инстаграммы турнира
Для события Кейт выбрала нежный мятный жакет от Balmain, стоимостью 2479 долларов, который надела поверх топа. На низ принцесса выбрала белое платье-плиссе.
А дополнила образ она белыми туфлями-челноками на каблуке, сумкой Mulberry и золотыми серьгами Shyla с жемчужными подвесками.
Кейт также имела распущенные волосы и легкий дневной макияж.
На события был и чемпион Роджер Федерер. Напомним, что он – друг семьи Уэльских. В сети показали видео, как он подошел к Кейт поздороваться.
Напомним, что принцесса Уэльская с 2016 года является покровительницей Всеанглийского клуба лаун-тенниса.
Предыдущие образы Кейт Миддлтон: последние новости
- Накануне принцесса Уэльска появилась на королевской конной гонке Роял Аскот. На событие Миддлтон одела красное платье, которую соединила с необычной шляпой и замшевыми каблуками в таком же цвете.
- Впоследствии принцесса поразила новым образом на открытии национальной портретной галереи в Лондоне. Кейт Миддлтон выбрала для выхода белый жакет и трендовую юбку из шифона.
- А 28 июня Кейт приехала в Саутгемптон, где открыла простор Hope Street. Она выбрала для выхода синее платье с гороховым принтом и бантом на шее. Дополнила наряд белыми туфлями с черным острым носком.