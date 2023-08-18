Спайси-коктейли и щедрые чаевые: Кейт Миддлтон неожиданно подловили на рейв-фестивале
Источник:Evening Standard
Принцесса Уэльская провела выходные в Норфолке – на фестивале Houghton Festival. В сеть попало фото Кейт Миддлтон из ресторана.
Вместе с несколькими друзьями Кейт Миддлтон посетила музыкальный фестиваль Houghton Festival. Он расположен в сельской местности Норфолка, а особенность в том, что музыка играет круглосуточно – рейв, хаус и техно.
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Кейт Миддлтон увидели на рейв-фестивале
Принцесса Уэльская посетила элитный ресторан Turntable & Napkin в компании друзей. По источникам издания, она была в приподнятом настроении, заказывала коктейль "Спайси Маргарита" и лакомилась десертом.
Спутниками Кейт Миддлтона были маркиз и маркиза Чолмонделей, Дэвид Чолмонделей и Роуз Ханбери. Они заказали бутылку розового вина Aix rosé и оставили щедрые чаевые работникам заведения – примерно 900 долларов.
Вместе с принцессой не было мужа, принца Уильяма. Кейт Миддлтон сфотографировали в заведении во время разговора с друзьями. Она была одета в черные леггинсы и топ с полуоткрытыми плечами. Ее образ дополняли массивные золотые серьги и подвеска.
Членам королевской семьи не скрыться от папарацци
- Члены монаршей семьи часто бывают на отдыхе, где позволяют развлекаться. Папарацци поймали с рюмкой даже короля Чарльза III. Тогда он был с женой в Йоркшире на экскурсии по винодельне, а ему предложили попробовать лондонского сухого джина. Позже монарх отказался от другого напитка.
- В канун коронации Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили паб в квартале Сохо – там сын короля попробовал немного сидра.
- В марте принц Уильям возвращался с визита в Польшу и посетил в ресторан для представителей ЛГБТ-сообщества. Там он заказал сэндвич в плетеном рулете со свининой и картофель фри с чесночным соусом. Это обошлось примерно в 7,5 фунтов.