Принц Уильям на днях удивил неожиданным визитом в Польшу. В завершение рабочих выходов королевский наследник решил поужинать в ресторане для представителей ЛГБТ-сообщества.

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Принц Уильям поужинал в ресторане для ЛГБТ

Накануне команда принца забронировала столик в заведении. В то время как Уильям попросил к ним присоединиться. Его заметил один из гостей заведения, которое сфотографировал принца Уэльского и поделился кадром в сети.

Варшава может удивить. Сегодня я обедал с принцем,

– написал один из гостей.



Принц Уильям в заведении в Польше / Фото с инстаграм-сториз

Местный житель добавил, что видит символическим, что принц Уильям выбрал для отдыха площадку для представителей ЛГБТ. Таким образом, он мог поддержать людей, притесняемых в Польше.

Известно, что Уильям поужинал довольно бюджетно. Принц заказал сэндвич в плетеном рулете со свининой и картофель фри с чесночным соусом. Это стоило примерно 7,5 фунта (340 гривен).

Что известно о визите Уильяма