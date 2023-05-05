В четверг днем, 4 мая, Кейт Миддлтон и принц Уильям появились в пабе Dog&Duck Pub, чтобы отметить работников сферы обслуживания. Ожидается, что сотни тысяч человек прибудут в Лондон, чтобы увидеть королевские гуляния, поэтому в пабе со 150-летней историей, расположенном менее чем в двух километрах от Букингемского дворца, будет аншлаг и ряд праздничных мероприятий к коронации Чарльза ІІІ.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям сходили в паб перед коронацией

Примечательно, что принц и принцесса Уэльские приехали в паб на метро – новой линией, названной в честь покойной Елизаветы II. Они пообщались с персоналом и встретились с представителями других заведений гостеприимства и отдыха в районе Сохо.

После королевские супруги поздоровались с толпой, собравшейся на улице. Принц Уильям даже пошутил, что "выпил немного сидра" в пабе Dog & Duck Pub, но свои коронационные обязанности ставит на первое место. "Я буду пить после коронации, но не сейчас", – с юмором добавил он.

Выражаем огромную благодарность работникам транспорта и гостеприимства, которые будут так усердно работать в коронационные выходные,

– говорится в публикации.

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Для выхода накануне коронации Чарльза ІІІ Кейт Миддлтон выбрала длинное красное пальто от Eponine London. Она одевала его во время визита в Уэльс и по случаю платинового юбилея королевы Елизаветы II. Яркий образ принцесса Уэльска дополнила белыми туфлями на каблуке и гармоничной сумочкой.