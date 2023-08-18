Вместе с несколькими друзьями Кейт Миддлтон посетила музыкальный фестиваль Houghton Festival. Он расположен в сельской местности Норфолка, а особенность в том, что музыка играет круглосуточно – рейв, хаус и техно.

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Кейт Миддлтон увидели на рейв-фестивале

Принцесса Уэльская посетила элитный ресторан Turntable & Napkin в компании друзей. По источникам издания, она была в приподнятом настроении, заказывала коктейль "Спайси Маргарита" и лакомилась десертом.

Спутниками Кейт Миддлтона были маркиз и маркиза Чолмонделей, Дэвид Чолмонделей и Роуз Ханбери. Они заказали бутылку розового вина Aix rosé и оставили щедрые чаевые работникам заведения – примерно 900 долларов.

Вместе с принцессой не было мужа, принца Уильяма. Кейт Миддлтон сфотографировали в заведении во время разговора с друзьями. Она была одета в черные леггинсы и топ с полуоткрытыми плечами. Ее образ дополняли массивные золотые серьги и подвеска.

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