Разом з кількома друзями Кейт Міддлтон відвідала музичний фестиваль Houghton Festival. Він розташований у сільській місцевості Норфолку, а особливість у тому, що там музика грає цілодобово – рейв, хаус та техно.
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Кейт Міддлтон побачили на рейв-фестивалі
Принцеса Уельська відвідала елітний ресторан Turntable & Napkin у компанії друзів. За джерелами видання, вона була у піднесеному настрої, замовляла коктейль "Спайсі Маргарита" та ласувала десертом.
Супутниками Кейт Міддлтон були маркіз і маркіза Чолмонделей, Девід Чолмонделей і Роуз Ханбері. Вони замовили пляшку рожевого вина Aix rosé та залишили щедрі чайові працівникам закладу – приблизно 900 доларів.
Разом з принцесою не було чоловіка, принца Вільяма. Кейт Міддлтон сфотографували у закладі під час розмови з друзями. Вона була одягнена у чорні легінси та топ з напіввідкритими плечима. Її образ доповнювали масивні золоті сережки та підвіска.
Членам королівської сім'ї не сховатись від папараці
- Члени монаршої родини часто бувають на відпочинку, де дозволяють собі розважатися. Папараці зловили з чаркою навіть короля Чарльза III. Тоді він був з дружиною у Йоркширі на екскурсії виноробнею, а йому запропонували спробувати лондонського сухого джину. Пізніше монарх відмовився від іншого напою.
- Напередодні коронації Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали паб у кварталі Сохо – там син короля спробував трохи сидру.
- У березні принц Вільям повертався з візиту до Польщі та завітав у ресторан для представників ЛГБТ-спільноти. Там він замовив сендвіч у плетеному рулеті зі свининою та картоплю фрі з часниковим соусом. Це коштувало приблизно 7,5 фунтів.