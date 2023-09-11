В невероятном белом костюме: принцесса Кейт поразила милым образом на матче во Франции

Принцесса Уэльская вместе с мужем прибыла во Францию. Там Кейт Миддлтон посетила матч по регби между Англией и Аргентиной. На спортивное событие принцесса выбрала элегантный образ.

Кейт был замечен на стадионе "Велодром" в Марселе. Напомним, что Миддлтон является покровительницей Футбольного союза регби и Лиги регби.

Интересно Секрет брака Кейт Миддлтон и принца Уильяма: действительно ли их отношения идеальны

На матче принцесса Уэльская выглядела блестяще и эффектно. Для происшествия она выбрала белый брючный костюм от Alexander McQueen.



Кейт Миддлтон на матчи во Франции / Фото из инстаграммы Уэльских

Образ Кейт дополнил комплект украшений – парой сережек Mappin & Webb 'Empress' с бриллиантами и подвеской из белого золота и бриллиантов.

Волосы Миддлтон распустила и красиво уложила, а также сделала лёгкий макияж.

Добавим, что раньше Кейт Миддлтон уже носила его – сочетала с белым топом и кожаными туфлями-челноками на каблуке.

Образы Кейт Миддлтон на спортивные события

В июле принц и принцесса Уэльские посетили финал Уимблдона с детьми. Кейт Миддлтон увлекла своим образом в изумрудном платье. Дополнила ее она туфлями на каблуке и бежевой сумочкой.

В конце июня Кейт Миддлтон и сама попробовала свои силы в теннисе. Она сыграла с чемпионом Уимблдона Роджером Федерером. Для этого принцесса выбрала удобную форму – майку и мини-юбку.

В то же время, для следующего появления на теннисном турнире принцесса Уэльская выбрала яркий. мятный жакет от Balmain и белая юбка-плиссе.

Кэтрин также посещала женский финал Уимблдона. Она предстала в новом платье лаймового цвета за 550 долларов от бренда Self Portrait.

Кейт Миддлтон стала покровительницей Футбольного союза регби и Лиги регби в 2022 году. Раньше ее занимал принц Гарри, отказавшийся от своей рабочей королевской роли.