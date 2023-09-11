Кейт помітили на стадіоні "Велодром" у Марселі. Нагадаємо,що Міддлтон є покровителькою Футбольного союзу регбі та Ліги регбі.

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На матчі принцеса Уельська виглядала блискуче та ефектно. Для події вона обрала білий штанний костюм від Alexander McQueen.



Кейт Міддлтон на матчі у Франції / Фото з інстаграму Уельських

Образ Кейт доповнила комплектом прикрас – парою сережок Mappin & Webb 'Empress' з діамантами та підвіскою з білого золота та діамантів.

Волосся Міддлтон розпустила і гарно уклала, а також зробила легкий макіяж.

Додамо, що раніше Кейт Міддлтон вже носила його – поєднувала з білим топом і шкіряними туфлями-човниками на підборах.

Довідка! Кейт Міддлтон стала покровителькою Футбольного союзу регбі та Ліги регбі у 2022 році. Раніше її обіймав принц Гаррі, який відмовився від своєї робітничої королівської ролі.

Образи Кейт Міддлтон на спортивні події