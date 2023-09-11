Кейт был замечен на стадионе "Велодром" в Марселе. Напомним, что Миддлтон является покровительницей Футбольного союза регби и Лиги регби.

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На матче принцесса Уэльская выглядела блестяще и эффектно. Для происшествия она выбрала белый брючный костюм от Alexander McQueen.



Кейт Миддлтон на матчи во Франции / Фото из инстаграммы Уэльских

Образ Кейт дополнил комплект украшений – парой сережек Mappin & Webb 'Empress' с бриллиантами и подвеской из белого золота и бриллиантов.

Волосы Миддлтон распустила и красиво уложила, а также сделала лёгкий макияж.

Добавим, что раньше Кейт Миддлтон уже носила его – сочетала с белым топом и кожаными туфлями-челноками на каблуке.

Справка! Кейт Миддлтон стала покровительницей Футбольного союза регби и Лиги регби в 2022 году. Раньше ее занимал принц Гарри, отказавшийся от своей рабочей королевской роли.

Образы Кейт Миддлтон на спортивные события