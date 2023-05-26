Кейт Миддлтон покорила весенним образом в розовом костюме: стильный выход принцессы

Принцесса Уэльская посетила благотворительную организацию, где опекают брошенных детей. Она предстала в летне-весеннем образе.

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон на днях вышла в свет. Она посетила благотворительную организацию, занимающуюся убежищем детей-подкидышей. Принцесса пообщалась с организаторами и людьми, имеющими личный опыт усыновления и ухода за малышами.

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Образ Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская для очередного выхода избрала весенне-летний нежный образ. Она позировала в розовом комплекте от Alexander McQueen, который одевала для появления на публике уже несколько раз. Под жакетом красовался атласный топ с глубоким вырезом.

Талию Кейт Миддлтон подчеркнул широкий белый пояс с жемчужинами, также ее наряды дополнили белые туфли-лодочки от Gianvito Rossi. Принцесса уложила волосы пышными локонами и завершила образ макияжем.



Кейт Миддлтон на встрече / Фото с твитера королевской семьи

Кейт Миддлтон посетила благотворительную организацию: видео

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