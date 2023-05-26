Кейт Миддлтон покорила весенним образом в розовом костюме: стильный выход принцессы

26 мая 2023, 10:26
Читати новину українською

Источник:

принц и принцесса Уэльские

Принцесса Уэльская посетила благотворительную организацию, где опекают брошенных детей. Она предстала в летне-весеннем образе.

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон на днях вышла в свет. Она посетила благотворительную организацию, занимающуюся убежищем детей-подкидышей. Принцесса пообщалась с организаторами и людьми, имеющими личный опыт усыновления и ухода за малышами.

Смотрите также Вкусила торт в форме короны: королева Камилла очаровала ярким платьем в Северной Ирландии

Образ Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская для очередного выхода избрала весенне-летний нежный образ. Она позировала в розовом комплекте от Alexander McQueen, который одевала для появления на публике уже несколько раз. Под жакетом красовался атласный топ с глубоким вырезом.

Талию Кейт Миддлтон подчеркнул широкий белый пояс с жемчужинами, также ее наряды дополнили белые туфли-лодочки от Gianvito Rossi. Принцесса уложила волосы пышными локонами и завершила образ макияжем.


Кейт Миддлтон на встрече / Фото с твитера королевской семьи

Кейт Миддлтон посетила благотворительную организацию: видео

Предыдущие образы принцессы Уэльской

  • Кейт Миддлтон посетила Chelsea Flower Show в Великобритании. Для этого выхода она тоже предстала в розовом – выбрала длинное ассиметричное платье.
  • 18 мая принцесса Уэльская вышла в свет и посетила Центр Анны Фрейд в Лондоне. Она пообщалась с организаторами и студентами в изумрудном платье с вырезом.
  • Для первого делового выхода после празднований коронации принцесса Кэтрин выбрала белый топ и штаны, которые соединила с ярко-желтым жакетом.
Автор: Марія Касій