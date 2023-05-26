Кейт Миддлтон покорила весенним образом в розовом костюме: стильный выход принцессы
Источник:принц и принцесса Уэльские
Принцесса Уэльская посетила благотворительную организацию, где опекают брошенных детей. Она предстала в летне-весеннем образе.
Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон на днях вышла в свет. Она посетила благотворительную организацию, занимающуюся убежищем детей-подкидышей. Принцесса пообщалась с организаторами и людьми, имеющими личный опыт усыновления и ухода за малышами.
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Образ Кейт Миддлтон
Принцесса Уэльская для очередного выхода избрала весенне-летний нежный образ. Она позировала в розовом комплекте от Alexander McQueen, который одевала для появления на публике уже несколько раз. Под жакетом красовался атласный топ с глубоким вырезом.
Талию Кейт Миддлтон подчеркнул широкий белый пояс с жемчужинами, также ее наряды дополнили белые туфли-лодочки от Gianvito Rossi. Принцесса уложила волосы пышными локонами и завершила образ макияжем.
Кейт Миддлтон на встрече / Фото с твитера королевской семьи
Кейт Миддлтон посетила благотворительную организацию: видео
Предыдущие образы принцессы Уэльской
- Кейт Миддлтон посетила Chelsea Flower Show в Великобритании. Для этого выхода она тоже предстала в розовом – выбрала длинное ассиметричное платье.
- 18 мая принцесса Уэльская вышла в свет и посетила Центр Анны Фрейд в Лондоне. Она пообщалась с организаторами и студентами в изумрудном платье с вырезом.
- Для первого делового выхода после празднований коронации принцесса Кэтрин выбрала белый топ и штаны, которые соединила с ярко-желтым жакетом.