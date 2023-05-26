Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон днями вийшла у світ. Вона відвідала благодійну організацію, що займається прихистком дітей-підкидьків. Принцеса поспілкувалась з організаторами та людьми, що мають особистий досвід всиновлення й догляду за цими малюками.
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Образ Кейт Міддлтон
Принцеса Уельська для чергового виходу обрала весняно-літній ніжний образ. Вона позувала у рожевому комплекті від Alexander McQueen, який одягала для появ на публіці вже кілька разів. Під жакетом красувався атласний топ з глибоким вирізом.
Талію Кейт Міддлтон підкреслив широкий білий пояс з перлинами, також її вбрання доповнили білі туфлі-човники від Gianvito Rossi. Принцеса вклала волосся пишними локонами та завершила образ макіяжем.
Кейт Міддлтон на зустрічі / Фото з твітера королівської родини
Кейт Міддлтон відвідала благодійну організацію: відео
Попередні образи принцеси Уельської
- Кейт Міддлтон відвідала Chelsea Flower Show у Великій Британії. Для цього виходу вона теж постала в рожевому – обрала довгу асиметричну сукню.
- 18 травня принцеса Уельська вийшла у світ та відвідала Центр Анни Фрейд в Лондоні. Вона поспілкувалась з організаторами та студентами у смарагдовій сукні з вирізом.
- Для першого ділового виходу після святкувань коронації принцеса Кетрін обрала білий топ і штани, які поєднала з яскраво-жовтим жакетом.