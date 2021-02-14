Герцогиня Кембриджська зустрілась по відеозв'язку з засновницею організації Little Village Софії Паркер. Кейт Міддлтон зачарувала вишуканим образом у білій блузці та з гарним макіяжем.

Кейт Міддлтон активно проводить відеозустрічі та демонструє стильні образи. Днями герцогиня Кембриджська зустрілась з засновницею організації Little Village Софією Паркер. Ця організація допомагає нужденним сім'ям дитячими товарами. Цього тижня Little Village відсвяткувала 5-річчя від дня заснування.

Дивіться також Кейт Міддлтон підкорила образом в елегантному жакеті: нова відеозустріч герцогині

У розмові Софія Паркер та її помічниці розповіли про скрутне становище жінок, які звертаються за допомогою до організації. Кейт Міддлтон висловила їм підтримку та зазначила, що завжди думає про британські сім'ї.

Just when you think you’re over Zoom, along comes a call from The Duchess of Cambridge!



The Duchess @KensingtonRoyal called to check in with two of the mums we’ve supported, Vicky and Yelda and our Founder, @mssophiaparker



Great end to our 5th anniversary week! pic.twitter.com/FNgXXzWgZs — Little Village (@LittleVillageHQ) February 12, 2021

Образ Кейт Міддлтон

Герцогиня для нової відеозустрічі обрала лаконічне вбрання. Вона постала в білій елегантній блузці від бренду LK Bennett з чорними ґудзиками та коміром. Стильний аутфіт Кетрін доповнила золотими сережками.

Темне волосся дружина принца Вільяма розчесала та вирівняла. На обличчі вона зробила насичений розкішний макіяж. Кейт Міддлтон підкреслила очі чорними та коричневими тінями, а губи нафарбувала нюдовою помадою.



Кейт Міддлтон / Скріншот з відео

Попередні образи герцогині

Нагадаємо, нещодавно Кетрін звернулась до публіки незвичним образом, записавши відео самостійно. Вона показала комфортний та повсякденний look.

Також Кейт Міддлтон спілкувалась з британськими вчителями минулого тижня. Вона продемонструвала стильний образ у піджаку.