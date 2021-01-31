Кейт Миддлтон записала новое обращение к общественности по случаю Недели психического здоровья детей. Видео она сняла на фронтальную камеру телефона, сделав первое селфи в королевской семье.

Источник: инстаграм герцогов Кембриджских

Герцогиня Кембриджская сняла ролик во время прогулки по загородной резиденции Анмер Холл в Норфолке и продемонстрировала стильный повседневный образ.

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Первое видео-селфи Кейт Миддлтон

Видеообращение она записала на заднем дворе роскошного особняка, в котором проводит карантин с принцем Уильямом и детьми – 7-летним принцем Джорджем, 5-летней принцессой Шарлоттой и 2-летним Луи. Последние видео герцоги Кембриджские снимали в светлой гостиной на фоне фото потомков. На видео-селфи Кейт Миддлтон решилась впервые.

В преддверии Недели психического здоровья детей она отметила, как важно быть примером для малышей. Так, Кейт Миддлтон отметила, что психическое здоровье детей зависит от благосостояния родителей.

Образ Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская показала в кадре стильный сдержанный образ. Она предстала в теплой темно-синей шапке с большим пушистым помпоном и куртке от Barbour в тон. Стоимость верхней одежды от известного британского бренда составляет 160 фунтов стерлингов – более 6 тысяч гривен. Это достаточно бюджетно, как для представительницы королевской семьи.

Кейт Миддлтон не стала тратить время на укладку и изысканный макияж. Она распустила волосы и накрасила только ресницы. Лицо без косметики жена принца Уильяма показала вблизи и очаровала молодостью и красотой.