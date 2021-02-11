Принц Уильям и Кейт Миддлтон встретились онлайн со студентками медицинского университета. Во время общения герцогиня Кембриджская покорила элегантным образом в жакете.

Герцоги Кембрижские активно проводят видеовстречи с разными людьми. На днях Кейт Миддлтон и принц Уильям онлайн пообщались со студентками медицинского университета.

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Кейт Миддлтон отметила, что в Великобритании профессия медсестры является одной из таких, что заслуживает больше уважения.

Сейчас вы нужны нам больше, чем когда-либо,

– отметила герцогиня.

В свою очередь, принц Уильям добавил, что когда студентки работали во время пандемии, то практически прошли крещение огнем. Одна из них согласилась и поделилась, что сначала это было страшно, поэтому она хотела бросить учебу и работу. Но сейчас с нетерпением ждет, когда можно будет вернуться к практике.

Образ Кейт Миддлтон

Большое внимание герцогиня Кембриджская уделяет также своим образам. Она предпочитает лаконичный и деловомой стиль. На этот раз Кейт появилась в бежевой кофточке и темно-синем жакете, который добавил элегантности.

Аутфит жена принца Уильяма дополнила золотыми серьгами и тонкой цепочкой с подвеской с синим камнем. Она распустила волосы и уложила его легкими волнами. На лице Кейт Миддлтон сделала красивый макияж. Герцогиня накрасила глаза коричневыми и черными тенями в стиле smokey eyes и подчеркнула губы нюдовой помадой.



Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото с инстаграма королевской семьи