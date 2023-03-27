В джинсах и бюджетном жакете Zara: Кейт Миддлтон сходила в супермаркет в стильном образе
Источник:принц и принцесса Уэльские
Принцесса Уэльская встретилась с главой продовольственного ритейлера Iceland – сеть супермаркетов в Британии. Она обсудила с ним свой проект, выбрав уместный образ.
Кейт Миддлтон на днях появилась на очередной деловой встрече. Она пришла в супермаркет Iceland, где встретилась с исполнительным директором сети.
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Во время беседы принцесса Уэльская упомянула о своем проекте Shaping Us, целью которого является привлечение внимания к развитию детей в раннем возрасте. "Основы многих социальных навыков, которые компании ищут на своих рабочих местах, закладываются в ранние годы нашей жизни", – сказала Кэтрин.
Кейт Миддлтон в стильном образе
Для рабочего выхода принцесса Уэльская избрала стильный, но лаконичный образ, не обременявший лишними деталями. Она надела белую футболку и классические джинсы голубого цвета. Сверху Кейт Миддлтон надела молочный двубортный блейзер от Zara за 85 долларов. В этом жакете она уже появлялась на публике в начале года.
Принцесса Кэтрин дополнила образ золотыми серьгами с камнями и распустила волосы.
Кейт Миддлтон на встрече: видео
- Интересно, что Кейт Миддлтон одевала белый жакет и на прошлой неделе. Она посетила штаб-квартиру банка NatWest в классическом черно-белом образе.
- Муж Кэтрин принц Уильям тем временем возвращается из важной поездки в Польшу. В преддверии отъезда он бюджетно поужинал в ЛГБТ-ресторане, удивив работников и гостей заведения.