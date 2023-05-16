Желтый жакет и белые кеды: Кейт Миддлтон очаровала стильным образом во время нового выхода
Источник:Принц и принцесса Уэльски
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила Фонд Дамы Келли Голмс и встретилась с молодыми людьми, поддерживаемыми благотворительной организацией. Для публичного выхода супруга принца Уильяма избрала стильный look.
Принцесса Уэльская выбрала очень яркий образ. Интересно, что недавно Кейт повторила свой вид и надела старое платье.
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На встречу Кейт Миддлтон приехала в желтом жакете от LK Bennett. К нему принцесса подобрала молочно-белые брюки со стрелками от Alexander McQueen, а также белый топ H&M.
Дополнила образ Кейт белыми кедами Veja, а талию акцентировала белым поясом.
Кейт Миддлтон в желтом жакете / Фото из соцсетей королевской семьи
Она также добавила украшения – небольшие серьги от Emily Mortimer Jewellery и три своих кольца, которые всегда носит. Кроме того, Миддлтон сделала легкий макияж и хорошо уложила волосы.
Кейт Миддлтон выбрала стильный образ / Фото из соцсетей королевской семьи
Во время своего визита Кейт встретилась с учениками школы Святой Екатерины в Бристоле, чтобы поиграть в игру, а затем обсудили вызовы, с которыми сталкиваются сегодня молодые люди.
Кейт Миддлтон сыграла в игру / Фото из соцсетей королевской семьи
Предыдущие выходы принцессы Уэльской
- На концерте в Виндзоре Кейт Миддлтон была у невероятном красном костюме, очаровавший публику. Образ она дополнила красными туфлями и эффектным бриллиантовым ожерельем.
- На днях принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили паб в квартале Сохо вблизи Букингемского дворца. В заведение, которое готовится к наплыву гостей, они доехали на метро. Для выхода Кэтрин выбрала длинное красное пальто от Eponine London.
- До этого Кейт Миддлтон посетила организацию The Baby Bank, где помогла волонтерам. Она продемонстрировала светлый и элегантный образ – надела молочную блузку, двубортный блейзер от Reiss и черные прямые штаны от LK Bennett.