Желтый жакет и белые кеды: Кейт Миддлтон очаровала стильным образом во время нового выхода

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила Фонд Дамы Келли Голмс и встретилась с молодыми людьми, поддерживаемыми благотворительной организацией. Для публичного выхода супруга принца Уильяма избрала стильный look.

Принцесса Уэльская выбрала очень яркий образ. Интересно, что недавно Кейт повторила свой вид и надела старое платье.

Интересно Поддержала Украину: принцесса Кейт Миддлтон снялась в клипе Kalush Orchestra для Евровидения-2023

На встречу Кейт Миддлтон приехала в желтом жакете от LK Bennett. К нему принцесса подобрала молочно-белые брюки со стрелками от Alexander McQueen, а также белый топ H&M.

Дополнила образ Кейт белыми кедами Veja, а талию акцентировала белым поясом.



Кейт Миддлтон в желтом жакете / Фото из соцсетей королевской семьи

Она также добавила украшения – небольшие серьги от Emily Mortimer Jewellery и три своих кольца, которые всегда носит. Кроме того, Миддлтон сделала легкий макияж и хорошо уложила волосы.



Кейт Миддлтон выбрала стильный образ / Фото из соцсетей королевской семьи

Во время своего визита Кейт встретилась с учениками школы Святой Екатерины в Бристоле, чтобы поиграть в игру, а затем обсудили вызовы, с которыми сталкиваются сегодня молодые люди.



Кейт Миддлтон сыграла в игру / Фото из соцсетей королевской семьи

Предыдущие выходы принцессы Уэльской

На концерте в Виндзоре Кейт Миддлтон была у невероятном красном костюме, очаровавший публику. Образ она дополнила красными туфлями и эффектным бриллиантовым ожерельем.

На днях принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили паб в квартале Сохо вблизи Букингемского дворца. В заведение, которое готовится к наплыву гостей, они доехали на метро. Для выхода Кэтрин выбрала длинное красное пальто от Eponine London.

До этого Кейт Миддлтон посетила организацию The Baby Bank, где помогла волонтерам. Она продемонстрировала светлый и элегантный образ – надела молочную блузку, двубортный блейзер от Reiss и черные прямые штаны от LK Bennett.

Фонд Келли Голмс – это благотворительная организация по развитию молодежи. Она ставит спортсменов мирового класса бок о бок с молодыми людьми, чтобы они передавали свое победное мышление и обеспечивают обучение и наставничество, помогая развивать навыки и уверенность, необходимые для достижения успеха в образовании, работе и жизни.