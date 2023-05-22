В нежно-розовом платье: Кейт Миддлтон очаровала своим образом на цветочной выставке
Источник:принц и принцесса Уэльские
Кейт Миддлтон посетила Chelsea Flower Show в Великобритании. Для публичного выхода принцесса Уэльская выбрала невероятное нежно-розовое платье, полностью покрывавшее ноги.
Похоже, что Кейт отдала честь покойной королеве Елизавете II, ведь она в последний раз выходила на публику в прошлом году на этот же цветочный спектакль в Челси. Тогда монархиня приехала на багги и была одета в розовое пальто.
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Для выхода покойная королева выбрала белое платье с большим цветочным принтом. Она была в белых перчатках, жемчужных украшениях и с розовой помадой на губах.
Принцесса Уэльская решила одеть на этот спектакль нежно-розовое платье-рубашку от ME+EM.
Кейт Миддлтон на Chelsea Flower Show / Фото с инстаграммы принца и принцессы Уэльских
Интересно, что Кейт уже одевала раньше это платье и даже давала поносить ее своей маме Кэрол Миддлтон.
Принцесса объединила розовое платье со своими туфлями на танкетке Castaner Carina Espadrille с завязками. Образ Кейт дополнила серьгами-высячками с папоротником от Catherine Zoraida.
Кейт Миддлтон на Chelsea Flower Show / Фото с инстаграммы принца и принцессы Уэльских
Волосы принцессы Уэльской были распущены, а на лице был макияж в натуральных оттенках.
Кейт Миддлтон на Chelsea Flower Show / Фото с инстаграммы принца и принцессы Уэльских
Добавим, что на спектакле Кейт познакомилась с подростками из 10-ти школ, участвующих в кампании RHS по школьному садоводству, и посетила вместе с ними три выставочных сада в этом году.
Предыдущие образы Кейт Миддлтон: последние выходы
- 18 мая принцесса Уэльская вышла в свет и посетила Центр Анны Фрейд в Лондоне. Она пообщалась с организаторами и студентами в изумрудном платье с вырезом.
- На днях в Букингемском дворце состоялось празднование Garden Party по случаю коронации Чарльза ІІІ. На событие Кейт Миддлтон одела нежно-голубое платье и плоская шляпа в тон.
- Принцесса Уэльска неожиданно появилась и в клипе Kalush Orchestra для Евровидения, где сыграла на фортепиано. В ролике она предстала в синее длинное платье, что обнажила ее одно плечо.
- Для первого делового выхода принцесса Кэтрин выбрала белый топ и штаны, а к ним – ярко-желтый жакет. Этим стильным образом принцесса поразила всех.