Кейт Миддлтон очаровала роскошным красным костюмом на концерте после коронации: волшебные фото

Принц и принцесса Уэльские посетили праздничный концерт в Виндзоре, посвященный коронации Чарльза ІІІ. Для мероприятия Кейт Миддлтон выбрала просто невероятный образ – яркий красный костюм, очаровавший публику.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли на концерт со своими старшими детьми – девятилетним принцем Джорджем и восьмилетней принцессой Шарлоттой. Очевидно, что принц Луи остался дома с няней.

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На концерт 41-летняя Кейт Миддлтон появилась у алый костюм от Alexander McQueen. Стоит он за 2280 фунтов стерлингов. Образ она дополнила красными туфлями и эффектным бриллиантовым ожерельем.

Напомним, что принцесса уже не в первый раз одевает этот костюм. В конце января этого года Кейт Миллтон заметили в нем на торжественном приеме у BAFTA в Лондоне. Туда принцесса Уэльская появилась в том же красном брючном костюме от Alexander McQueen.

На концерте Кейт Миддлтон горячо аплодировала артистам, сидя в первом ряду королевской ложи с двумя детьми.



Королевская семья на концерте после коронации / Фото из твиттера королевской семьи

Наследник престола Уильям вышел на сцену, чтобы произнести речь во время мероприятия на территории Виндзорского замка. На видео попал милый момент, как его дочь Шарлотта трогательно сказала брату, когда отец вышел на сцену.

Отметим, что во время речи он также вспомнил о своей покойной бабушке, королеве Елизавете II, добавив: "Я знаю, что она там, наверху, нежно наблюдает за нами. Она была бы гордой матерью".

Добавим, что в начале концерта Букингемский дворец сделал первое публичное заявление от имени Чарльза и Камиллы после их коронации. Представитель дворца сказал, что король и королева очень благодарны всем, кто участвовал в организации празднований и церемонии.

К слову, на самой коронации Чарльза принцесса Кейт Миддлтон ошеломила своим образом. Для исторического дня выбрала платье цвета слоновой кости Alexander McQueen. Наряд был из шелкового крепа с вышитыми розами, нарциссом и трилистником.

Поверх платья Кэтрин надела мантию. Ее головной убор был от Jess Collett x Alexander McQueen с серебряными лепестками. Образ принцесса дополнила жемчужными и бриллиантовыми серьгами, принадлежавшими когда-то принцессе Диане, а также ожерельем королевы Елизаветы II.