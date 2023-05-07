Празднования коронации Чарльза III продолжаются. Сегодня в обед принц Уильям и Кейт Миддлтон неожиданно вышли к публике без предупреждения накануне.

Смотрите также Зевал и дергал сестру: принц Луи порадовал сеть на коронации Чарльза ІІІ – забавные кадры

Кейт и Уильям вышли к подданным

Принц и принцесса Уэльские приветствовали поклонников у Виндзорского замка. Там накануне собралось множество людей, чтобы пообедать вместе. Мероприятие Big Lunch (большой обед) имеют целью сблизить британцев и придать чувство сообщества.

Кейт Миддлтон и принц Уильям охотно общались с людьми и пожимали руки. Уильяму даже вручили банку специально сваренного эля. В сети появились фото, как он тепло разговаривает с детьми.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на публике / Фото из инстаграма королевской семьи

Образ Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская появилась в расслабленном и повседневном образе по сравнению с тем, что она одевала вчера. Сейчас Кэтрин позировала перед публикой в черных джинсах-скинни, белой кофточке и небесно-голубом жакете Reiss этаж.

Кейт Миддлтон распустила волосы, а на лице сделала лёгкий дневной макияж. Образ дополняли жемчужные серьги.

Напомним, на коронации принцесса Уэльская возникла в платье цвета слоновой кости от Alexander McQueen, набросив поверх мантии. Кейт отказалась от тиары, украсив прическу роскошным нарядом Jess Collett x Alexander McQueen с серебряными лепестками.