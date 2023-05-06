Как утверждают инсайдеры, принц и принцесса Уэльски были готовы отдать Луи няне, если бы он устал или безобразничал в Вестминстерском аббатстве во время коронации Чарльза ІІІ и Камиллы. Однако он сидел в первом ряду между сестрой Шарлоттой и мамой Кейт Миддлтон и вел себя достойно. Конечно, если не учитывать тот факт, что 5-летнему мальчику толи хотелось спать, толи было скучно, ведь он все время зевал.

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Мало кто заметил, но Луи пропустил часть коронации дедушки, однако вернулся к семье, чтобы спеть "Боже, храни короля". После службы они вместе проехались в карете из Вестминстерского аббатства в Букингемский дворец. За эти несколько часов самый младший внук Чарльза ІІІ, присутствовавший на церемонии, не раз веселил фотографов, толпу и людей со всего мира, следивших за торжествами онлайн.

Забавные фото и видео принца Луи из коронации Чарльза ІІІ

Все началось еще до службы, когда Луи приехал в Вестминстерское аббатство на государственном лимузине Bentley, нетерпеливо выглядывал в окно и восклицал: "Я машу".

Во время службы, проводимой архиепископом Кентерберийским, принц Луи рассматривал готическую церковь и даже показывал сестре Шарлотте что-то высоко наверху. Этот момент попал на фото. Как и то, что мальчик время от времени широко зевал.

Принц Луи и принцесса Шарлотта в Вестминстерском аббатстве / Фото Sky News

Принц Луи и на коронации Чарльза ІІІ / Фото Sky News

Принц Луи и на коронации Чарльза ІІІ / Фото Sky News

Принц Луи и на коронации Чарльза ІІІ / Фото Sky News

В то время как на балконе Букингемского дворца Луи вел себя довольно сдержанно. Даже не заслонял уши руками во время воздушного шоу, как это было на платиновый юбилей королевы Елизаветы II в июне 2022 года.

Принц Луи и принцесса Шарлотта на балконе Букингемского дворца / Фото Sky News