Жена принца Уильяма всегда смотрится безупречно. Она умеет подбирать одежду, которая удачно подчеркивает все прелести ее утонченной фигуры. Кэтрин ошеломила своим образом и на коронации Чарльза III, отмечает 24 Канал.

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Изысканный look Кейт Миддлтон на коронации Чарльза III

Принцесса Уэльская появилась в Вестминстерском аббатстве в платье цвета слоновой кости Alexander McQueen. Наряд был из шелкового крепа с вышитыми розами, нарциссом и трилистником. Образ подготовил любимый дизайнер принцессы.

Поверх платья Кэтрин надела мантию, но нарушила многовековую традицию и отказалась от тиары. Вместо этого украшения выбрала головной убор Jess Collett x Alexander McQueen с серебряными лепестками.

Образ супруги принца Уильяма дополнили жемчужные и бриллиантовые серьги, которые когда-то принадлежали принцессе Диане, а также ожерелье королевы Елизаветы II, изготовленное в 1950 году по просьбе короля Георга VI для его дочери. Как всегда, у Кейт была безупречная прическа и макияж.



Кейт Миддлтон и принц Уильям на коронации / Фото Sky News



Кейт Миддлтон на коронации / Фото Sky News

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