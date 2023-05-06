Жена принца Уильяма всегда смотрится безупречно. Она умеет подбирать одежду, которая удачно подчеркивает все прелести ее утонченной фигуры. Кэтрин ошеломила своим образом и на коронации Чарльза III, отмечает 24 Канал.
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Изысканный look Кейт Миддлтон на коронации Чарльза III
Принцесса Уэльская появилась в Вестминстерском аббатстве в платье цвета слоновой кости Alexander McQueen. Наряд был из шелкового крепа с вышитыми розами, нарциссом и трилистником. Образ подготовил любимый дизайнер принцессы.
Поверх платья Кэтрин надела мантию, но нарушила многовековую традицию и отказалась от тиары. Вместо этого украшения выбрала головной убор Jess Collett x Alexander McQueen с серебряными лепестками.
Образ супруги принца Уильяма дополнили жемчужные и бриллиантовые серьги, которые когда-то принадлежали принцессе Диане, а также ожерелье королевы Елизаветы II, изготовленное в 1950 году по просьбе короля Георга VI для его дочери. Как всегда, у Кейт была безупречная прическа и макияж.
Кейт Миддлтон и принц Уильям на коронации / Фото Sky News
Кейт Миддлтон на коронации / Фото Sky News
Предыдущие выходы принцессы Уэльской
- Перед коронацией принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили паб в квартале Сохо вблизи Букингемского дворца. В заведение, которое готовится к наплыву гостей, они доехали на метро. Для этого выхода Кэтрин выбрала длинное красное пальто от Eponine London.
- Перед этим Кейт Миддлтон посетила организацию The Baby Bank в Виндзоре, где помогла волонтерам. Она продемонстрировала светлый и элегантный образ – надела молочную кофту, двухбортный блейзер от Reiss и брюки черные от LK Bennett.
- На приеме в Букингемском дворце, состоявшемся 5 мая, Кэтрин была в роскошном синем платье.