Жена принца Уильяма часто выбирает классические, благородные и сдержанные образы. Недавно она посещала Центр украинских беженцев в Великобритании. Там она оделась в серые брюки и серую вязаную жилетку, под которой была белая блузка.

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Кейт Миддлтон появилась на публике в фиолетовом костюме

Принцесса выбрала особый лук для выступления на Национальном симпозиуме Shaping Us в Лондоне. Ее выбор остановился на двухбортном костюме фиолетового оттенка от Эмилии Викстед. Это коллекция 2021 года. Любопытно, что Кейт уже была в этом костюме.

Мероприятие, которое посетила Миддлтон, было посвящено детским эмоциям. Вероятно, она выбрала такой яркий костюм, поскольку говорила о "колесе чувств", в котором каждая эмоция соответствует определённому цвету.



Образ Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

К эффектному костюму Кейт выбрала синие замшевые туфли Gianvito Rossi. На супруге принца Уильяма практически не было украшений. Из аксессуаров она выбрала только серьги с сапфиром, которые раньше носила принцесса Диана.



Образ Кейт Миддлтон / Фото Getty Images



Образ Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

Принцесса, как всегда, выбрала лаконичную и простую прическу. Она имела легкую накрутку волос, что придавало образу изысканности.

Как раньше одевалась Кейт Миддлтон