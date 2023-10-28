Пока точно неизвестно, когда его первенец появился на свет. Но 26 октября СМИ писали, что Миддлтон вместе с женой прогуливался по Лондону с коляской.

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Брат Кейт Миддлтон стал папой

36-летний Джеймс Миддлтон сообщил поклонникам, что у него родился сын. Мальчика назвали Иниго.



Джеймс Миддлтон стал папой / Фото с его инстаграммы

Он есть в нашей жизни всего несколько недель… Я не был готов к эмоциям, переполняющим меня от первой встречи с Иниго и до любви к моей дорогой Ализе, когда нас стало трое,

– написал брат Кейт Миддлтон.

Джеймс опубликовал в соцсети первые фото сына. На фото Иниго позировал около четырех собак, воспитываемых парой.



Сын Джеймса Миддлтон / Фото с его инстаграммы

Важно! Малыш является племянником принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Кроме того, сын Джеймса стал двоюродным братом для детей сестры – принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

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