Короля Великобритании и Соединенного Королевства Чарльза III вторично короновали в Шотландии. 5 июля в Эдинбурге прошла торжественная церемония.
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Вторая коронация Чарльза III
На церемонию собрались члены монаршей семьи – принц Уильям и Кейт Миддлтон, также присутствовали члены шотландского правительства и другие гости.
Вторая коронация / Фото с инстаграма королевской семьи
Все началось с Эдинбургского замка – процессия оттуда отправилась в сопровождении королевской гвардии и стражи в Собор Святого Джайлза.
Вторая коронация / Фото с инстаграма королевской семьи
Во время церемонии Чарльзу III вручили символы власти Шотландии – корону, которую носила королева Мария в 1543 году, государственный меч, изготовленный для нового короля, и скипетр. С торжественной речью выступил первый министр Шотландии Хамза Юсаф.
Вторая коронация / Фото с инстаграма королевской семьи
Для происшествия король и королева надели роскошные мантии Ордена Чертополоха – самого престижного рыцарского ордена Шотландии. Принц Уильям предстал в военной форме, с мантией, медалями и подвязками. Кейт Миддлтон очаровала голубым ансамблем от Catherine Walker & Co.
Вторая коронация / Фото с инстаграма королевской семьи
В конце церемонии королевская семья вышла к публике в Эдинбургском замке. Состоялся торжественный салют из 21 пушки и воздушный парад от Королевских ВВС.
Вторая коронация / Фото с инстаграма королевской семьи
Поздравить короля собралась большая публика шотландцев. Правда, не обошлось без протестующих – они стояли с плакатом "Не мой король".
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