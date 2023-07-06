Короля Великобритании и Соединенного Королевства Чарльза III вторично короновали в Шотландии. 5 июля в Эдинбурге прошла торжественная церемония.

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Вторая коронация Чарльза III

На церемонию собрались члены монаршей семьи – принц Уильям и Кейт Миддлтон, также присутствовали члены шотландского правительства и другие гости.



Вторая коронация / Фото с инстаграма королевской семьи

Все началось с Эдинбургского замка – процессия оттуда отправилась в сопровождении королевской гвардии и стражи в Собор Святого Джайлза.



Вторая коронация / Фото с инстаграма королевской семьи

Во время церемонии Чарльзу III вручили символы власти Шотландии – корону, которую носила королева Мария в 1543 году, государственный меч, изготовленный для нового короля, и скипетр. С торжественной речью выступил первый министр Шотландии Хамза Юсаф.



Вторая коронация / Фото с инстаграма королевской семьи

Заметим, монарх не надел корону во время церемонии, а только взял ее в руки. Вероятно это потому, что Чарльз III автоматически стал королем всех земель Соединенного Королевства еще во время первой коронации в Лондоне.

Для происшествия король и королева надели роскошные мантии Ордена Чертополоха – самого престижного рыцарского ордена Шотландии. Принц Уильям предстал в военной форме, с мантией, медалями и подвязками. Кейт Миддлтон очаровала голубым ансамблем от Catherine Walker & Co.



Вторая коронация / Фото с инстаграма королевской семьи

В конце церемонии королевская семья вышла к публике в Эдинбургском замке. Состоялся торжественный салют из 21 пушки и воздушный парад от Королевских ВВС.



Вторая коронация / Фото с инстаграма королевской семьи

Поздравить короля собралась большая публика шотландцев. Правда, не обошлось без протестующих – они стояли с плакатом "Не мой король".

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