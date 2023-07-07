6 липня відбувся традиційний благодійний матч з поло Out-Sourcing Inc. 2023. Він відбувається щороку для підтримки організацій та проєктів королівського подружжя. Турнір пройшов у клубі Guards Polo Club, що неподалік від Віндзору.

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Образ Кейт Міддлтон

Принц Вільям взяв участь у турнірі, поки принцеса Уельська підтримувала чоловіка на полі.

Кейт Міддлтон для події підібрала легкий літній образ – небесно-блакитну сукню з білим принтом від бренду Beulah London. Її вбрання доповнили слінгбеки та квадратна сумка Mulberry на ланцюжку.

Кетрін закцентувала й на аксесуарах – браслеті та великими сережками-кільцями. Вона розпустила волосся й зробила повсякденний макіяж.



Принц Вільям і Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму королівської сім'ї

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